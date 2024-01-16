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В МВС розповіли, як окупанти планують провести псевдовибори на ТОТ

16 січня 2024 14:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В МВС розповіли, як окупанти планують провести псевдовибори на ТОТ
Проведення псевдовиборів на окупованих територіях. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники розпочали підготовку до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Вони намагаються змусити українців до участі в псевдовиборах за допомогою шантажу і відвертого залякування.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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"Шантажем та відвертими залякуваннями вони намагаються примусити українців до участі у фіктивному "голосуванні". Подекуди в цьому їм допомагають колаборанти", — повідомили в полції.

У правоохоронних органах наголосили, що слідчі Національної поліції повідомили про підозру за причетність до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях уже 33 особам.

Також в поліції розповіли, що співробітники правоохоронних органів зафіксували вже 65 фактів причетності колаборантів до проведення незаконного референдуму в окупованих росіянами районах. 

"Більшість із задокументованих випадків колабораціонізму слідчі поліції передали для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ", — повідомили в поліції.

Також правоохоронці наголосили, що вони постійно працюють над тим, щоби притягнути до відповідальності кожного колаборанта.

Раніше ми розповідали, що російські спецслужби готуються до проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України. Головне управління розвідки України закликає людей до співпраці.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.

поліція
Україна
окупанти
Колаборант
Росія
Нацполіція

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