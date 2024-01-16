В МВД рассказали, как оккупанты планируют провести псевдовыборы на ВТО

Проведение псевдовыборов на оккупированных территориях. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики приступили к подготовке к проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Они пытаются заставить украинцев к участию в псевдовыборах с помощью шантажа и откровенного устрашения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"Шантажем и откровенными устрашениями они пытаются заставить украинцев к участию в фиктивном "голосовании". Кое-где в этом им помогают коллаборанты", — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули, что следователи Национальной полиции сообщили о подозрении за причастность к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях уже 33 лицам.

Также в полиции рассказали, что сотрудники правоохранительных органов зафиксировали уже 65 фактов причастности коллаборантов к проведению незаконного референдума в оккупированных россиянами районах.

"Большинство из задокументированных случаев коллаборационизма следователи полиции передали для дальнейшего расследования по подследственности в СБУ", — сообщили в полиции.

Также правоохранители подчеркнули, что они постоянно работают над тем, чтобы привлечь к ответственности каждого коллаборанта.

Ранее мы рассказывали, что российские спецслужбы готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Главное управление разведки Украины призывает людей к сотрудничеству.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "беспокоятся за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.