В МОЗ приголомшили кількістю скасуваних рішень про інвалідність

Чоловік на інвалідному візку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Правоохоронці передали Міністерству охорони здоровʼя понад дві тисячі справ про сумнівну інвалідність, яку встановили завдяки висновкам медико-соціальних експертних комісій. Майже 200 рішень уже скасували.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі марафону "Єдині новини".

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Справи про сумнівну інвалідність

За словами Ляшка, відомство розглянуло уже майже тисячу справ. Рішення про інвалідність скасували 188 людям. Ще 388 осіб викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, щоб дізнатися, чи дійсно стан здоров’я відповідає запису, зробленому при проведенні МСЕК.

"Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров'я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі", — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року розпочнеться оцінювання повсякденного функціонування людини. Це буде альтернативою медико-соціальній експертизі.

Декому з українців потрібно повторно пройти медичний огляд. Це стосується чоловіків 25-60 років, які й так мали пройти огляд протягом 2022-2024 років, але не зробили цього з поважних причин.