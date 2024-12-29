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В МОЗ ошеломили количеством отмененных решений об инвалидности

29 декабря 2024 21:20
Андрей Плахонин - Редактор
В Минздраве ошеломили количеством отмененных решений об инвалидности
Человек на инвалидной коляске. Фото иллюстративный: depositphotos.com
Андрей Плахонин - Редактор

Правоохранители передали Министерству здравоохранения более двух тысяч дел о сомнительной инвалидности, установленной благодаря выводам медико-социальных экспертных комиссий. Почти 200 решений уже отменили.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире марафона "Єдині новини".

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По словам Ляшко, ведомство рассмотрело уже почти тысячу дел. Решение об инвалидности отменили 188 человек.

"Этот процесс показывает, что все рано или поздно становится явным и нужно работать согласно нормативным актам, определенным правительством и Министерством здравоохранения. Поэтому я призываю врачей в экспертных группах работать исключительно в правовом поле", — подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Украине с 1 января 2025 года начнется оценка повседневного функционирования человека. Это будет альтернативой медико-социальной экспертизе.

Некоторым украинцам нужно повторно пройти медицинское освидетельствование. Это касается мужчин 25-60 лет, которые и так должны были пройти осмотр в течение 2022-2024 годов, но не сделали этого по уважительным причинам.

Минздрав Украина инвалидность война в Украине МСЭК

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