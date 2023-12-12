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В Міненерго розповіли, чи є дефіцит електроенергії в Україні

12 грудня 2023 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Міненерго розповіли, чи є дефіцит електроенергії в Україні
Енергофахівці ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Станом на сьогодні, 12 грудня, в Україні дефіциту електроенергії не спостерігається. Наявної генерації струму вистачає для покриття споживчих та промислових потреб.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону

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Попри це, як зазначила урядовиця, ситуація залишається напруженою в окремих прифронтових населених пунктах, оскільки ЗС РФ можуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

"Однак ситуація може змінюватися постійно, оскільки й обстріли відбуваються, особливо в прифронтових областях", — розповіла вона.

Також вона закликала українців в пікові години вечора намагатися економити електроенергію, тим самим уникнувши надзвичайних наслідків в енергомережі. 

"Попри те, що зараз немає дефіциту в енергосистемі, закликаємо наших споживачів економно та розумно використовувати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 19:00", — звертається з проханням Грищук. 

Нагадаємо, що раніше гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.

Перед цим регулятор заявив, що через дефіцит електроенергії внаслідок похолодання, енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії.

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