В Міненерго розповіли, чи є дефіцит електроенергії в Україні
Станом на сьогодні, 12 грудня, в Україні дефіциту електроенергії не спостерігається. Наявної генерації струму вистачає для покриття споживчих та промислових потреб.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
Чи є дефіцит в мережі
Попри це, як зазначила урядовиця, ситуація залишається напруженою в окремих прифронтових населених пунктах, оскільки ЗС РФ можуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
"Однак ситуація може змінюватися постійно, оскільки й обстріли відбуваються, особливо в прифронтових областях", — розповіла вона.
Також вона закликала українців в пікові години вечора намагатися економити електроенергію, тим самим уникнувши надзвичайних наслідків в енергомережі.
"Попри те, що зараз немає дефіциту в енергосистемі, закликаємо наших споживачів економно та розумно використовувати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 19:00", — звертається з проханням Грищук.
Нагадаємо, що раніше гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.
Перед цим регулятор заявив, що через дефіцит електроенергії внаслідок похолодання, енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії.
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