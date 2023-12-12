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В Минэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии в Украине

12 декабря 2023 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии в Украине
Энергоспециалисты ДТЭК за работой. Иллюстративное фото: ДТЭК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На сегодня, 12 декабря, в Украине дефицита электроэнергии не наблюдается. Имеющейся генерации тока хватает для покрытия потребительских и промышленных нужд.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

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Несмотря на это, как отметила чиновник, ситуация остается напряженной в отдельных прифронтовых населенных пунктах, поскольку ВС РФ могут обстреливать энергетическую инфраструктуру.

"Однако ситуация может меняться постоянно, поскольку и обстрелы происходят, особенно в прифронтовых областях", — рассказала она.

Также она призвала украинцев в пиковые часы вечера пытаться экономить электроэнергию, тем самым избегнув чрезвычайных последствий в энергосети.

"Несмотря на то, что сейчас нет дефицита в энергосистеме, призываем наших потребителей экономно и разумно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 17:00 до 19:00", — обращается с просьбой Грищук.

Напомним, что ранее гендиректор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.

Перед этим регулятор заявил, что из-за дефицита электроэнергии в результате похолодания, энергетикам пришлось применять аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии.

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