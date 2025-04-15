Курськ вночі атакували невідомі дрони — відео

Палаючий будинок. Фото: скриншот з відео

Невідомі безпілотники в ніч проти вівторка, 15 квітня, атакували російське місто Курськ. В населеному пункті лунали вибухи та розгорілися пожежі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Атака на Курськ 15 квітня

Росіяни вночі скаржилися на вибухи в Курську внаслідок атаки дронів. Місцеві Telegram-канали писали про нібито роботу ППО та падіння БпЛА на багатоповерхівку.

Також стало відомо, що загорівся приватний будинок. За даними офіційних російських джерел, загинула одна людина та дев'ять — дістали поранення.

В міноборони РФ заявили про нібито збиття 109 безпілотників над територією Курської області.

Скриншот допису

Нагадаємо, на початку квітня дрони атакували підприємство "Оптоволоконні системи" у місті Саранськ в Росії.

А в СБУ повідомили про ураження заводу в Чапаєвську, який виготовляв вибухівку.