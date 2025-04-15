Курск ночью атаковали неизвестные дроны - видео

Горящий дом. Фото: скриншот из видео

Неизвестные беспилотники в ночь на вторник, 15 апреля, атаковали российский город Курск. В населенном пункте раздавались взрывы и разгорелись пожары.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Атака на Курск 15 апреля

Россияне ночью жаловались на взрывы в Курске в результате атаки дронов. Местные Telegram-каналы писали о якобы работе ПВО и падении БпЛА на многоэтажку.

Также стало известно, что загорелся частный дом. По данным официальных российских источников, погиб один человек и девять — получили ранения.

В минобороны РФ заявили о якобы сбитии 109 беспилотников над территорией Курской области.

Скриншот поста

Напомним, в начале апреля дроны атаковали предприятие "Оптоволоконные системы" в городе Саранск в России.

А в СБУ сообщили о поражении завода в Чапаевске, который изготавливал взрывчатку.