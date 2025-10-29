Відео
Україна
Головна Новини дня В Криму лунають потужні вибухи — півострів в пожежах через дрони

В Криму лунають потужні вибухи — півострів в пожежах через дрони

Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:42
Оновлено: 07:41
Вибухи в Криму 29 жовтня — горить нафтобаза ATAN і Сімферопольська ТЕЦ
Дим у Севастополі на ТЕЦ. Фото: соцмережі

Близько 06:26 у середу, 29 жовтня, на території тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух — під удар потрапило селище Гвардійське. За попередніми даними, знову загорілася нафтобаза компанії ATAN, яка вже ставала мішенню 17 жовтня. Тоді пожежа тривала кілька діб, завдавши значних збитків об’єкту.

Про це повідомили мешканці Криму, які поділилися фото та відео вибухів й пожеж у соцмережах. 

Читайте також:

В Криму виникли масштабні пожежі 29 жовтня 

Також місцеві телеграм-канали повідомляють, що нинішня атака зачепила також Сімферопольський район. У районі ГРЕС спостерігається масштабна пожежа — за попередніми даними, вогонь охопив Сімферопольську ТЕЦ у селищі Гресовський, яка забезпечує місто електроенергією та теплом.

Сімферопольська теплоелектроцентраль має електричну потужність близько 100 МВт і теплову — понад 490 Гкал/год. Щороку вона виробляє до 600 мільйонів кВт·год електроенергії та понад 300 тисяч Гкал тепла.

Через влучання на об’єкті та подальшу пожежу в місті можуть виникнути перебої з електро- і теплопостачанням.

Крім того, повідомляється про перекриття руху пасажирських катерів через бухту в Севастополі. Місцеві мешканці також фіксують імовірні "прильоти" поблизу села Крилівка неподалік Мирного.  У цьому районі, за даними відкритих джерел, розташовані склади військової техніки та позиції російських засобів ППО.

На момент публікації інформація уточнюється, але, за свідченнями очевидців, вибухи в Сімферопольському районі тривають. Тим часом представники окупаційної влади Криму заявили, що над півостровом нібито були збиті три дрони.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали влучних ударів по нафтобазі в Криму. Також в Головному управлінні розвідки повідомили про успішне знищення цінної російської військової техніки в окупованому Криму

Крим пожежа вибух НПЗ Україна ТЕЦ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
