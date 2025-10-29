Взрывы в Крыму 29 октября — горит нефтебаза ATAN и Симферопольская ТЭЦ

Дым в Севастополе на ТЭЦ. Фото: соцсети

Около 06:26 в среду, 29 октября, на территории временно оккупированного Крыма прогремел мощный взрыв — под удар попал поселок Гвардейское. По предварительным данным, снова загорелась нефтебаза компании ATAN, которая уже становилась мишенью 17 октября. Тогда пожар длился несколько суток, нанеся значительный ущерб объекту.

Об этом сообщили жители Крыма, которые поделились фото и видео взрывов и пожаров в соцсетях.

Также местные телеграмм-каналы сообщают, что нынешняя атака задела также Симферопольский район. В районе ГРЭС наблюдается масштабный пожар - по предварительным данным, огонь охватил Симферопольскую ТЭЦ в поселке Гресовский, которая обеспечивает город электроэнергией и теплом.

Симферопольская теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность около 100 МВт и тепловую — более 490 Гкал/ч. Ежегодно она производит до 600 миллионов кВт-ч электроэнергии и более 300 тысяч Гкал тепла.

Из-за попадания на объекте и последующего пожара в городе могут возникнуть перебои с электро- и теплоснабжением.

Кроме того, сообщается о перекрытии движения пассажирских катеров через бухту в Севастополе. Местные жители также фиксируют вероятные "прилеты" вблизи села Крыловка неподалеку Мирного. В этом районе, по данным открытых источников, расположены склады военной техники и позиции российских средств ПВО.

На момент публикации информация уточняется, но, по свидетельствам очевидцев, взрывы в Симферопольском районе продолжаются. Тем временем представители оккупационных властей Крыма заявили, что над полуостровом якобы были сбиты три дрона.

Напомним, недавно ВСУ нанесли точные удары по нефтебазе в Крыму. Также в Главном управлении разведки сообщили об успешном уничтожении ценной российской военной техники в оккупированном Крыму.