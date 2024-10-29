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В Херсоні пролунали вибухи

29 жовтня 2024 20:30
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Херсоні прогриміла серія вибухів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Херсоні у вівторок, 29 жовтня, прогриміли вибухи. В області повітряну тривогу оголошено не було.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Херсоні 29 жовтня

О 20:26 в Херсоні було чутно вибухи.

Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот
Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: про небезпеку попередили мешканців Сумської, Запорізької, Харківської та Донецької областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи у Херсоні пролунали зранку 29 жовтня. З чим вони пов'язані, наразі невідомо, адже повітряну тривогу  в регіоні не оголошували.

Крім того, у ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Київ "шахедами". Після падіння уламків одного з них в житловому будинку у Солом'янському районі почалася пожежа.

Херсон вибух Україна війна в Україні Херсонська область

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