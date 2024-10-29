В Херсоне прогремела серия взрывов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В Херсоне во вторник, 29 октября, прогремели взрывы. В области воздушная тревога объявлена не была.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Херсоне 29 октября

В 20:26 в Херсоне были слышны взрывы.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так: об опасности предупредили жителей Сумской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей. Тревога связана с угрозой применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы в Херсоне прогремели утром 29 октября. С чем они связаны, пока неизвестно, ведь воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Кроме того, в ночь на 29 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами". После падения обломков одного из них в жилом доме в Соломенском районе начался пожар.