В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне раздались взрывы
В Херсоне во вторник, 29 октября, прогремели взрывы. В области воздушная тревога объявлена не была.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Херсоне 29 октября
В 20:26 в Херсоне были слышны взрывы.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так: об опасности предупредили жителей Сумской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей. Тревога связана с угрозой применения авиационных средств поражения.
Напомним, что взрывы в Херсоне прогремели утром 29 октября. С чем они связаны, пока неизвестно, ведь воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Кроме того, в ночь на 29 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами". После падения обломков одного из них в жилом доме в Соломенском районе начался пожар.
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