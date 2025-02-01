В Канаді українців оштрафували на 20 тисяч доларів

Місто в Канаді. Фото: depositphotos.com

В Канаді двох українців оштрафували на 20 тисяч канадських доларів. Чоловіки рибалили у Британській Колумбії не маючи відповідної ліцензії.

Цю історію на своєму YouTube-каналі розповів блогер Канадський Марк.

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"В Канаді досить сильно і серйозно працюють закони. Українці звикли, що у нас закони працюють, але більше для тих, хто має гроші", — прокоментував ситуацію блогер.

Він розповів, що регіон Британська Колумбія є дуже популярним місцем серед професійних рибалок. Серед них були і герої цієї розповіді. Двоє українців пішли рибалити, проте не оформили належним чином відповідну ліцензію, яка є обов'язковою в Канаді і коштує 40-50 канадських доларів.

"Українці мали просту ліцензію, але не врахували яку рибу можна брати, яку не можна брати. Який розмір можна, який не можна", — пояснив блогер помилку наших співвітчизників.

Канадський Марк також пояснив, що згідно з законодавством країни рибу не можна чистити на місці риболовлі. Її треба перевозити у спеціальних ємностях, щоб правоохоронці могли належним чином виміряти її розмір.

Натомість українці порізали рибу, відрізали голови та перевозити у спеціальних кулерах. Коли їх зупинив офіцер поліції, то він побачив, що виміряти рибу неможливо, але її явно більше за дозволену норму. Справа була передана до суду.

Українцям інкримінували, що через їх дії правоохоронець не зміг виміряти рибу та з'ясувати, що це за вид. Кожен рибалка отримав по десять тисяч канадських доларів штрафу. Крім того, чоловікам заборонили ловити рибу у Британській Колумбії протягом двох років.

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