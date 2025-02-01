В Канаде украинцев оштрафовали на 20 тысяч долларов

Город в Канаде. Фото: depositphotos.com

В Канаде двух украинцев оштрафовали на 20 тысяч канадских долларов. Мужчины рыбачили в Британской Колумбии не имея соответствующей лицензии.

Эту историю на своем YouTube-канале рассказал блогер Канадский Марк.

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"В Канаде достаточно сильно и серьезно работают законы. Украинцы привыкли, что у нас законы работают, но больше для тех, кто имеет деньги", — прокомментировал ситуацию блогер.

Он рассказал, что регион Британская Колумбия является очень популярным местом среди профессиональных рыбаков. Среди них были и герои этого рассказа. Двое украинцев пошли рыбачить, однако не оформили должным образом соответствующую лицензию, которая является обязательной в Канаде и стоит 40-50 канадских долларов.

"Украинцы имели простую лицензию, но не учли какую рыбу можно брать, какую нельзя брать. Какой размер можно, какой нельзя", — объяснил блогер ошибку наших соотечественников.

Канадский Марк также объяснил, что согласно законодательству страны рыбу нельзя чистить на месте рыбалки. Ее надо перевозить в специальных емкостях, чтобы правоохранители могли должным образом измерить ее размер.

Вместо этого украинцы порезали рыбу, отрезали головы и перевозить в специальных кулерах. Когда их остановил офицер полиции, то он увидел, что измерить рыбу невозможно, но ее явно больше разрешенной нормы. Дело было передано в суд.

Украинцам инкриминировали, что из-за их действий милиционер не смог измерить рыбу и выяснить, что это за вид. Каждый рыбак получил по десять тысяч канадских долларов штрафа. Кроме того, мужчинам запретили ловить рыбу в Британской Колумбии в течение двух лет.

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