На Івано-Франківщині хлопець пив самогонку на стадіоні — суд покарав його матір

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У селі Стрільче Івано-Франківської області малолітній хлопець випивав на стадіоні. Внаслідок цього відбулося судове засідання, на якому покарали його матір.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У судовій справі йдеться, що неповнолітній вживав алкогольні напої, зокрема горілку домашнього виробництва, після чого перебував у громадському місці у стані сп'яніння, хитався, спотикався, чим ображав людську гідність та порушував громадські норми моралі.

Проступок хлопця кваліфікували як адміністративне правопорушення за ст. 178 ч. 1 КУпАП (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді). Оскільки він ще не досяг повноліття, відповідальність за його дії лягла на матір.

Що вирішив суд

Жінка не з'явилася на судове засідання, пояснивши це виїздом за кордон і сімейними обставинами. Водночас вона визнала факт правопорушення і зобов’язалася приділити більше уваги дозвіллю та вихованню свого неповнолітнього сина. Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень, а також зобов'язав сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Львівській області тракторист неодноразово керував транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Суд позбавив його водійського посвідчення та наклав штраф.

Також прикордонники затримали чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон. Однак він випив і заснув в автобусі, що призвело до його затримання.