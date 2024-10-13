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В Ивано-Франковской области подросток пил алкоголь на стадионе — что решил суд

13 октября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
На Ивано-Франковщине парень пил самогон на стадионе — суд наказал его мать
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В селе Стрельче Ивано-Франковской области малолетний парень выпивал  на стадионе. В результате этого состоялось судебное заседание, на котором наказали его мать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В судебном деле говорится, что несовершеннолетний употреблял алкогольные напитки, в частности водку домашнего производства, после чего находился в общественном месте в состоянии опьянения, шатался, спотыкался, чем оскорблял человеческое достоинство и нарушал общественные нормы морали.

Проступок парня квалифицировали как административное правонарушение по ст. 178 ч. 1 КУоАП (распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде). Поскольку он еще не достиг совершеннолетия, ответственность за его действия легла на мать.

Что решил суд

Женщина не явилась на судебное заседание, объяснив это выездом за границу и семейными обстоятельствами. В то же время она признала факт правонарушения и обязалась уделить больше внимания досугу и воспитанию своего несовершеннолетнего сына. Суд назначил ей штраф в размере 850 гривен, а также обязал уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, во Львовской области тракторист неоднократно управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Суд лишил его водительского удостоверения и наложил штраф.

Также пограничники задержали мужчину, который намеревался незаконно пересечь границу. Однако он выпил и уснул в автобусе, что привело к его задержанию.

алкоголь суд правосудие подростки Ивано-Франковская область судебные решения

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