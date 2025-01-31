DeepSeek заблокували в Італії — хочуть захистити дані користувачів

В Італії заблокували китайський чатбот DeepSeek — яка причина
Італійський регулятор Garante заблокував доступ китайського чатбота DeepSeek. Це зроблено з метою захисту та збереження персональних даних.
Про це повідомляє ANSA It.
Блокування DeepSeek в Італії
Місцевий регулятор 30 січня повідомив, що китайський застосунок, який створений на основі штучного інтелекту, заблокували на території Італії. Зазначається, що це рішення ухвалили з метою захисту персональних даних.
Як відомо, Італія надіслала запит DeepSeek, щоб з'ясувати, які дані збирає застосунок, де вони зберігаються та для чого їх використовують. Однак у відповідь компанія заявила, що вона не працює в Італії і на неї не поширюється європейське законодавство. Регулятор визнав таку реакцію "абсолютно недостатньою", тому заблокували чатбот на території Італії.
Це розпорядження набрало чинності негайно і застосунок вже зник із цифрових магазинів. Однак вебверсія чатбота досі доступна.
Нагадаємо, DeepSeek почали видаляти з App Store у США та Європі через занепокоєння щодо конфіденційності даних.
Водночас OpenAI звинуватила DeepSeek у викраденні технологій.
А в ЦПД пояснили, чим небезпечний китайський чат-бот.
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