DeepSeek заблокировали в Италии — хотят защитить данные пользователей

В Италии заблокировали китайский чатбот DeepSeek — какая причина
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ китайского чат-бота DeepSeek. Это сделано с целью защиты и сохранения персональных данных.
Об этом сообщает ANSA It.
Блокировка DeepSeek в Италии
Местный регулятор 30 января сообщил, что китайское приложение, созданное на основе искусственного интеллекта, заблокировали на территории Италии. Отмечается, что это решение приняли с целью защиты персональных данных.
Как известно, Италия направила запрос DeepSeek, чтобы выяснить, какие данные собирает приложение, где они хранятся и для чего их используют. Однако в ответ компания заявила, что она не работает в Италии и на нее не распространяется европейское законодательство. Регулятор счел такую реакцию "абсолютно недостаточной", поэтому заблокировали чат-бот на территории Италии.
Это распоряжение вступило в силу немедленно, и приложение уже исчезло из цифровых магазинов. Однако веб-версия чат-бота до сих пор доступна.
Напомним, DeepSeek начали удалять из App Store в США и Европе из-за беспокойства о конфиденциальности данных.
В то же время OpenAI обвинила DeepSeek в похищении технологий.
А в ЦПД объяснили, чем опасен китайский чат-бот.
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