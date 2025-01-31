DeepSeek заблокировали в Италии — хотят защитить данные пользователей

DeepSeek на смартфоне. Фото: Creative Commons

Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ китайского чат-бота DeepSeek. Это сделано с целью защиты и сохранения персональных данных.

Об этом сообщает ANSA It.

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Блокировка DeepSeek в Италии

Местный регулятор 30 января сообщил, что китайское приложение, созданное на основе искусственного интеллекта, заблокировали на территории Италии. Отмечается, что это решение приняли с целью защиты персональных данных.

Как известно, Италия направила запрос DeepSeek, чтобы выяснить, какие данные собирает приложение, где они хранятся и для чего их используют. Однако в ответ компания заявила, что она не работает в Италии и на нее не распространяется европейское законодательство. Регулятор счел такую реакцию "абсолютно недостаточной", поэтому заблокировали чат-бот на территории Италии.

Это распоряжение вступило в силу немедленно, и приложение уже исчезло из цифровых магазинов. Однако веб-версия чат-бота до сих пор доступна.

Напомним, DeepSeek начали удалять из App Store в США и Европе из-за беспокойства о конфиденциальности данных.

В то же время OpenAI обвинила DeepSeek в похищении технологий.

А в ЦПД объяснили, чем опасен китайский чат-бот.