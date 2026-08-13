В Італії стався вибух на заводі, який співпрацює з Україною

Пожежа на зводу боєприпасів в Італії. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

На заводі з виробництва боєприпасів у місті Коллеферро неподалік Рима сталася пожежа та пролунав вибух. Інцидент стався у цеху пресування пороху, а за попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальники тимчасово не можуть приступити до гасіння вогню через загрозу повторних детонацій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ansa.

Що відомо про вибух на заводі боєприпасів в Італії

Інцидент стався у четвер, 13 серпня, у місті Коллеферро, що розташоване на південь від Рима. Пожежа та вибух виникли на території колишнього заводу Simmel Difesa, який нині належить компанії KNDS Ammo Italy.

Вибух пролунав безпосередньо у цеху пресування пороху. За словами місцевих жителів, спочатку вони почули гучний вибух, після чого на підприємстві спрацювала тривожна сигналізація.

На місце події оперативно прибули кілька пожежних команд. Однак через загрозу повторних детонацій та високу небезпеку рятувальники тимчасово не можуть приступити до гасіння вогню.

Причини вибуху наразі встановлює слідство. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що виробляють на заводі

На підприємстві виготовляють боєприпаси середнього та великого калібру для наземної та морської оборони. Також завод виробляє тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв.

KNDS Ammo Italy входить до складу європейської оборонної групи KNDS, яка співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та постачання озброєння.

Італійська дочірня компанія групи постачає боєприпаси до понад 40 країн. Водночас KNDS має підтверджені постачання озброєння та боєприпасів Україні, однак це не означає, що саме KNDS Ammo Italy є постачальником для України.

Новини.LIVE інформували, що німецькі спецслужби з високою ймовірністю вважають Росію причетною до диверсії проти українського Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Водночас Берлін поки не звинувачує Кремль публічно, оскільки розслідування ще триває. У Німеччині також розглядають версію спланованої гібридної атаки з боку іноземної держави.

Новини.LIVE також писали, що на початку серпня 2026 року український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпцига атакував FPV-дрон із вибухівкою, який влучив у крило літака в районі паливних баків. Безпілотник не здетонував через технічний збій, а після удару близько чотирьох годин залишався непоміченим на території летовища. У німецькому МВС назвали інцидент новим рівнем небезпеки та прямою гібридною загрозою.