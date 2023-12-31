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В Італії померла пенсіонерка після отримання "космічного" рахунку за воду

31 грудня 2023 08:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Італії померла пенсіонерка після отримання "космічного" рахунку за воду
Пенсіонерка. Ілюстративне фото: Місто
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Італія померла 88-річна жінка після того, як їй надіслали "космічний" рахунок за комунальні послуги. Як виявилося пізніше, він був помилковим. 

Про це пише Corriere.

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Що відомо про трагедію

Зазначається, що сталося це 24 грудня. 88-річна Катерина Джовінаццо з Кампороссо померла в лікарні Сан-Ремо. Там вона знаходилась впродовж декількох днів. 

За словами її рідних, її шпиталізували після того, як вона отримала величезний рахунок за воду розміром 15 339 євро. Пізніше з'ясувалось, що такі цифри були розраховані помилково. 

Родичі пенсіонерки зазначають, що жінці стало погано за декілька хвилин після того, як її невістка прочитала рахунок за серпень-жовтень. Такий рахунок банк отримав 14 листопада та автоматично стягнув з неї всі кошти, проте пізніше стало відомо, що італійка мала сплатити лише 55 євро за користування водою. 

Реакція компанії, мера міста та рідних жінки

Водночас у компанії з водопостачання визнали помилку та швидко повернули переплату. Там підкреслили, що рахунок склали на основі неправильного зчитування світлин. 

Проте діти пенсіонерки обурені трагедією, тому вимагають покарати тих, хто займався нарахуванням таких цифр за воду.

За словами мера міста, де стався такий інцидент, міська влада не пов'язана з компанією, яка займається постачанням води, проте він зауважив, що схожі ситуації не мають траплятися у майбутньому. 

Нагадаємо, багатьох українців хвилює питання, якими будуть тарифи на житлово-комунальні послуги у 2024 році. Навіть при ствердженнях влади, що ціни за більшість послуг залишаться незмінними через війну, у суспільства присутні сумніви. Ми розповіли, чого очікувати від тарифів на комунальні послуги у 2024 році.

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