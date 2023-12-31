В Италии умерла пенсионерка после получения "космического" счета за воду

Пенсионерка. Иллюстративное фото: Місто

В Италия скончалась 88-летняя женщина после того, как ей прислали "космический" счет за коммунальные услуги. Как оказалось позже, он был ошибочным.

Об этом пишет Corriere.

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Что известно о трагедии

Отмечается, что это произошло 24 декабря. 88-летняя Екатерина Джовинаццо из Кампороссо скончалась в больнице Сан-Ремо. Там она находилась несколько дней.

По словам ее родных, ее госпитализировали после того, как она получила огромный счет за воду в размере 15 339 евро. Позже выяснилось, что такие цифры были рассчитаны по ошибке.

Родственники пенсионерки отмечают, что женщине стало плохо через несколько минут после того, как ее невестка прочла счет за август-октябрь. Такой счет банк получил 14 ноября и автоматически взыскал с нее все средства, однако позже стало известно, что итальянка должна была оплатить всего 55 евро за пользование водой.

Реакция компании, мэра города и родных женщины

В то же время, в компании по водоснабжению признали ошибку и быстро вернули переплату. Там подчеркнули, что счет составили на основе неправильного считывания фотографий.

Однако дети пенсионерки возмущены трагедией, потому требуют наказать тех, кто занимался начислением таких цифр за воду.

По словам мэра города, где произошел такой инцидент, городские власти не связаны с компанией, занимающейся поставкой воды, однако он отметил, что подобные ситуации не должны случаться в будущем.

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