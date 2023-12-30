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В ISW розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни

30 грудня 2023 08:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни
Російські військові. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони Росії мобілізувало 130 тисяч людей для проходження військової служби. Офіційно вважається, що вони охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW розповіли, що міністерство оборони Росії призвало на строкову службу 130 000 осіб.

"У Міноборони РФ додали, що більшість призовників зараховано до навчальних з’єднань і військових частин і російські військові звільнили призовників осіннього призову 2022 року, які відслужили встановлені строки строкової служби", — повідомили в Інституті.  

Міноборони Росії заявило, що призовники не відправлятимуться в окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку чи Херсонську області та не братимуть участь у бойових діях на території України. 

При цьому в ISW спостерегли, що все частіше призовники використовуються для охорони державного кордону між Україною і Росією.

Раніше ми повідомляли, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.

Нагадуємо, що російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.

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