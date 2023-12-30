В ISW розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни
Міністерство оборони Росії мобілізувало 130 тисяч людей для проходження військової служби. Офіційно вважається, що вони охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Росія провела мобілізацію
Аналітики ISW розповіли, що міністерство оборони Росії призвало на строкову службу 130 000 осіб.
"У Міноборони РФ додали, що більшість призовників зараховано до навчальних з’єднань і військових частин і російські військові звільнили призовників осіннього призову 2022 року, які відслужили встановлені строки строкової служби", — повідомили в Інституті.
Міноборони Росії заявило, що призовники не відправлятимуться в окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку чи Херсонську області та не братимуть участь у бойових діях на території України.
При цьому в ISW спостерегли, що все частіше призовники використовуються для охорони державного кордону між Україною і Росією.
Раніше ми повідомляли, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.
Нагадуємо, що російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.
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