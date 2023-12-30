В ISW рассказали, сколько людей мобилизовала Россия для продолжения войны

Российские военные. Фото: росСМИ

Министерство обороны России мобилизовало 130 тысяч человек для прохождения военной службы. Официально считается, что они будут охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW рассказали, что министерство обороны России призвало на срочную службу 130 тысяч человек.

"В Минобороны РФ добавили, что большинство призывников причислено к учебным соединениям и воинским частям и российские военные уволили призывников осеннего призыва 2022 года, отслуживших установленные сроки срочной службы", — сообщили в Институте.

Минобороны России заявило, что призывники не будут отправляться в оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую области и не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

При этом в ISW наблюдали, что все чаще призывники используются для охраны государственной границы между Украиной и Россией.

Ранее мы сообщали, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

Напоминаем, что российские оккупанты продолжают скрывать мобилизацию. Враг формирует новый псевдодобровольческий батальон.