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В ISW розповіли про наслідки просування росіян на Донеччині

26 листопада 2024 08:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Успіхи росіян на Донецькому напрямку не матимуть вирішальних наслідків
Російські загарбники на бронетехніці. Фото ілюстративне: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники продовжують просуватися у Донецькій області. Втім, це матиме серйозні наслідки лише якщо окупантам вдасться скористатися своїми тактичними успіхами на цьому напрямку.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 26 листопада.

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У звіті зазначається, що наступальні дії російських загарбників на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту.

Нещодавні механізовані атаки РФ з елементами десантно-штурмових військ (ДШВ) на північний схід від Вугледара, схоже, узгоджуються з механізованими атаками Східного військового округу (СВО) біля Великої Новосілки. Це підтверджує оцінку ISW, що підрозділи СВО та ДШВ наразі проводять спільні наступальні операції в цьому секторі на заході Донецької області.

Аналітики інституту вважають, що спроможність російських військ до подальшого просування до кордонів Запорізької та Дніпропетровської областей, переважно буде залежати від того, чи продовжить командування російського Східного та Південного військового округу успішно координувати бойові операції на ввірених їм ділянках фронту.

У звіті також йдеться, що навіть якщо російським військам вдасться досягти всіх зазначених вище оперативних цілей, загарбникам буде потрібно захопити понад 8 тисяч км2 території, щоб досягти визначеного Москвою завдання, а саме захоплення всієї Донецької області.

Потенційне просування росіян на південний схід Дніпропетровської області, з огляду на дані про наступальні дії Росії, навряд чи буде швидким та не буде загрожуватиме центральним українським військовим об'єктам або великим містам упродовж кампанії взимку 2024-2025 років.

"Український театр військових дій великий, і тактичні успіхи Росії на заході Донецької області не повинні викликати надмірну паніку в короткостроковій перспективі. Успіхи РФ залишаються тактичними, російські війська ще не відновили оперативний маневр на полі бою", — зазначають в ISW.

Також в Інституті зазначили, що нинішні російські наступальні дії можуть не досягти своїх оперативних цілей, як це сталося під час перших російських фронтальних атак на Часів Яр і Покровськ на початку 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин заявив, що Росія готується до проведення штурмових дій на кількох напрямків. Для цього окупанти готують спеціальні штурмові групи. 

Також ми писали, що загарбники продовжують наступати на Куп'янськ Харківської області. Наразі у населеному пункті досі залишаються 3800 цивільних.

Україна Донецька область окупанти ISW війна в Україні

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