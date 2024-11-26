Успехи россиян на Донецком направлении не будут иметь решающих последствий

Российские захватчики на бронетехнике. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики продолжают продвигаться в Донецкой области. Впрочем, это будет иметь серьезные последствия, если оккупантам удастся воспользоваться своими тактическими успехами в этом направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) во вторник, 26 ноября.

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В отчете говорится, что наступательные действия российских захватчиков на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.

Недавние механизированные атаки РФ с элементами десантно-штурмовых войск (ДШВ) северо-восточнее Угледара, похоже, согласуются с механизированными атаками Восточного военного округа (СВО) у Великой Новоселки. Это подтверждает оценку ISW, что подразделения СВО и ДШУ проводят совместные наступательные операции в этом секторе на западе Донецкой области.

Аналитики института считают, что способность российских войск к дальнейшему продвижению к границам Запорожской и Днепропетровской областей, в основном, будет зависеть от того, продолжит ли командование российского Восточного и Южного военного округа успешно координировать боевые операции на вверенных им участках фронта.

В отчете также говорится, что даже если российским войскам удастся достичь всех вышеперечисленных оперативных целей, захватчикам потребуется захватить более 8 тысяч км2 территории, чтобы достичь определенной Москвой задачи, а именно захвата всей Донецкой области.

Потенциальное продвижение россиян на юго-восток Днепропетровской области, учитывая данные о наступательных действиях России, вряд ли будет быстрым и не будет угрожать центральным украинским военным объектам или крупным городам на протяжении кампании зимой 2024-2025 годов.

"Украинский театр военных действий велик, и тактические успехи России на западе Донецкой области не должны вызвать чрезмерную панику в краткосрочной перспективе. Успехи РФ остаются тактическими, российские войска еще не возобновили оперативный маневр на поле боя", — отмечают в ISW.

Также в Институте отметили, что нынешние российские наступательные действия могут не достичь своих оперативных целей, как это произошло во время первых российских фронтальных атак во времена Яр и Покровск в начале 2024 года.

Напомним, недавно спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин заявил, что Россия готовится к проведению штурмовых действий по нескольким направлениям. Для этого оккупанты готовят специальные штурмовые группы.

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