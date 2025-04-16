Злочинці незаконно розводили диких тварин, яких, в тому числі завезли з України

Вилучені "червонокнижні" дикі кішки, якими торгували злочинці в Іспанії. Фото: Нацполіція Іспанії

В іспанській Валенсії місцеві правоохоронці затримали та заарештували злочинців, які незаконно утримували та розводили диких котячих, що охороняються державою. Вони навіть схрещували диких кішок, наприклад каракалів, з домашніми сородичами.

Відповідне повідомлення міститься на сайті МВС Іспанії.

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Нацгвардія Іспанії на обшуку злочинців, що торгували екзотичними тваринами. Фото: Нацгвардія Іспанії

Під час проведення обшуку у злочинців вилучено каракала, двох сервалів і 16 котячих різного ступеня гібридизації. Слідчі інформують, що затримані через інтернет-портали продавали різні види тварин, наприклад білих тигрів, чорних леопардів, гієн і пум.

Більшість тварин, які виставляють на продаж, прибули з таких країн, як Росія, Білорусь та Україна, для контрабанди до Європейського Союзу. Тварини також були завезені до Європейського Союзу через кордон Польщі з Білоруссю, а звідти поширювалися за фальшивими документами.

Варто зазначити, що у своїх акаунтах у соцмережах затримані розміщували оголошення про продаж білих тигрів, каламутного леопарда, північної рисі, гієни, чорного леопарда та пуми. З’ясувалося, що хмарного леопарда продавали за 60 тисяч євро.

Тварин тимчасово помістили в зоопарк Son Servera Safari. Міністерство екологічного переходу (MITECO) згодом переведе їх до заповідника Прима Домус (Аліканте).

У нацполіції Іспанії нагадали, що ці тварини захищені відповідно до Конвенції CITES про захист дикої фауни й флори шляхом контролю за торгівлею, яка імплементує Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої природи, що перебувають під загрозою зникнення.

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Зазначимо також, для українських туристів, які обрали Іспанію для відпочинку цього року, необхідно ознайомитися з місцевими правилами. Їх недотримання може призвести до значних штрафів, що суттєво вплине на запланований бюджет подорожі.