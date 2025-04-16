Преступники незаконно разводили диких животных, которых, в том числе завезли из Украины

Изъяты "краснокнижные" дикие кошки, которыми торговали преступники в Испании. Фото: Нацполиция Испании

В испанской Валенсии местные правоохранители задержали и арестовали преступников, которые незаконно удерживали и разводили диких кошачьих, охраняемых государством. Они даже скрещивали диких кошек, например каракалов, с домашними сородичами.

Соответствующее сообщение содержится на сайте МВД Испании.

Реклама

Читайте также:

Сколько животных изъяли у преступников

Нацгвардия Испании на обыске преступников, торговавших экзотическими животными. Фото: Нацгвардия Испании

Во время проведения обыска у преступников изъято каракала, двух сервалов и 16 кошачьих разной степени гибридизации. Следователи информируют, что задержанные через интернет-порталы продавали различные виды животных, например белых тигров, черных леопардов, гиен и пум.

Большинство животных, которые выставляют на продажу, прибыли из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, для контрабанды в Европейский Союз. Животные также были завезены в Европейский Союз через границу Польши с Беларусью, а оттуда распространялись по фальшивым документам.

Стоит отметить, что в своих аккаунтах в соцсетях задержанные размещали объявления о продаже белых тигров, мутного леопарда, северной рыси, гиены, черного леопарда и пумы. Выяснилось, что облачного леопарда продавали за 60 тысяч евро.

Животных временно поместили в зоопарк Son Servera Safari. Министерство экологического перехода (MITECO) впоследствии переведет их в заповедник Прима Домус (Аликанте).

В нацполиции Испании напомнили, что эти животные защищены в соответствии с Конвенцией CITES о защите дикой фауны и флоры путем контроля за торговлей, которая имплементирует Конвенцию о международной торговле видами дикой природы, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее мы рассказывали о стоимости квартир в Барселоне. Этот город, благодаря своему высокому качеству жизни, прекрасному климату и богатому культурному наследию, является одним из самых желанных европейских городов для приобретения жилья, привлекая покупателей из разных стран.

Отметим также, для украинских туристов, которые выбрали Испанию для отдыха в этом году, необходимо ознакомиться с местными правилами. Их несоблюдение может привести к значительным штрафам, что существенно повлияет на запланированный бюджет путешествия.