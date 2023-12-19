Виверження вулкану в Ісландії - вражаючі кадри

В Ісландії сталося потужне виверження вулкана — вражаючі кадри
На півдні-заході Ісландії, біля півострова Рейк'янес, сталося виверження вулкана після серії потужних землетрусів. Близько чотирьох тисяч жителів портового населеного пункту Гріндавік було евакуйовано.
Про це повідомляє BBC.
Виверження вулкана в Ісландії
За даними ісландської метеорологічної служби, виверження почалося о 22:17 за місцевим часом, за 4 км на північний схід від Гріндавіка. Зазначається, що землетрус переміщався у напрямку міста.
У вулкані утворилася тріщина довжиною приблизно 3,5 км, з якої лава витікає зі швидкістю 100-200 кубічних метрів за секунду, уточнили у відомстві.
За інформацією ісландської метеорологічної служби, обсяг лави, що випливає з цієї тріщини, значно перевищує обсяги лави за попередніх вивержень на Рейк'янесі за останні роки.
Звідки можна подивитися на виверження вулкана
Для оцінки точного розташування та масштабу виверження, вертоліт берегової охорони направлений у зону події. Виверження видно з Рейк'явіка, який розташований приблизно за 42 км на північний схід від Гріндавіка.
Один зі свідків подій у місті розповів, що половина неба у бік Гріндавіка забарвлена у червоний колір, у повітрі видно клуби диму, а поліція закликає громадян триматися якомога далі від цієї зони.
Нагадаємо, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. З південно-східного кратера вулкана бив фонтан лави — попіл, утворений вулканом, сягнув висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.
Також ми писали, що біля узбережжя японського острова Іводзіма відбулося підводне виверження вулкана. Великі шматки каменю та застиглої магми вийшли на поверхню, що призвело до утворення нового острова в Тихому океані.
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