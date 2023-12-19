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В Ісландії сталося потужне виверження вулкана — вражаючі кадри

19 грудня 2023 11:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Виверження вулкану в Ісландії - вражаючі кадри
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: ICELANDIC MET OFFIC
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На півдні-заході Ісландії, біля півострова Рейк'янес, сталося виверження вулкана після серії потужних землетрусів. Близько чотирьох тисяч жителів портового населеного пункту Гріндавік було евакуйовано.

Про це повідомляє BBC.

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Виверження вулкана в Ісландії

За даними ісландської метеорологічної служби, виверження почалося о 22:17 за місцевим часом, за 4 км на північний схід від Гріндавіка. Зазначається, що землетрус переміщався у напрямку міста.

Виверження вулкана в Ісландії

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Reuters

У вулкані утворилася тріщина довжиною приблизно 3,5 км, з якої лава витікає зі швидкістю 100-200 кубічних метрів за секунду, уточнили у відомстві.

За інформацією ісландської метеорологічної служби, обсяг лави, що випливає з цієї тріщини, значно перевищує обсяги лави за попередніх вивержень на Рейк'янесі за останні роки.

Виверження вулкана в Ісландії

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Reuters
Виверження вулкана в Ісландії

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Reuters

Звідки можна подивитися на виверження вулкана

Для оцінки точного розташування та масштабу виверження, вертоліт берегової охорони направлений у зону події. Виверження видно з Рейк'явіка, який розташований приблизно за 42 км на північний схід від Гріндавіка.

Виверження вулкана в Ісландії

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Reuters

Один зі свідків подій у місті розповів, що половина неба у бік Гріндавіка забарвлена у червоний колір, у повітрі видно клуби диму, а поліція закликає громадян триматися якомога далі від цієї зони.

Виверження вулкана в Ісландії

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Reuters

Нагадаємо, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. З південно-східного кратера вулкана бив фонтан лави — попіл, утворений вулканом, сягнув висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.

Також ми писали, що біля узбережжя японського острова Іводзіма відбулося підводне виверження вулкана. Великі шматки каменю та застиглої магми вийшли на поверхню, що призвело до утворення нового острова в Тихому океані.

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