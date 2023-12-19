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В Исландии произошло мощное извержение вулкана — впечатляющие кадры

19 декабря 2023 11:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Извержение вулкана в Исландии - впечатляющие кадры
Извержение вулкана в Исландии. Фото: ICELANDIC MET OFFIC
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На юге-западе Исландии, на территории полуострова Рейкьянес, произошло извержение вулкана после серии мощных землетрясений. Около четырех тысяч жителей портового населенного пункта Гриндавик были эвакуированы

Об этом сообщает BBC.

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По данным исландской метеорологической службы, извержение началось в 22:17 по местному времени, в 4 км к северо-востоку от Гриндавика. Отмечается, что землетрясение перемещалось в направлении города.

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии. Фото: Reuters

В вулкане образовалась трещина длиной приблизительно 3,5 км, из которой лава вытекает со скоростью 100-200 кубических метров в секунду, уточнили в ведомстве.

По информации исландской метеорологической службы, объем лавы, вытекающей из этой трещины, значительно превышает объемы лавы при предыдущих извержениях на Рейкьянесе за последние годы.

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии. Фото: Reuters
Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии. Фото: Reuters

Откуда можно посмотреть на извержение вулкана

Для оценки точного местоположения и масштаба извержения, вертолет береговой охраны направлен в зону происшествия. Извержение видно из Рейкьявика, который расположен примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии. Фото: Reuters

Один из свидетелей событий в городе рассказал, что половина неба в сторону Гриндавика окрашена в красный цвет, в воздухе видны клубы дыма, а полиция призывает граждан держаться подальше от этой зоны.

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии. Фото: Reuters

Напомним, на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. С юго-восточного кратера вулкана бил фонтан лавы — пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

Также мы писали, что у побережья японского острова Иводзима произошло подводное извержение вулкана. Большие куски камня и застывшей магмы вышли на поверхность, что привело к образованию нового острова в Тихом океане.

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