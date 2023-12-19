Извержение вулкана в Исландии - впечатляющие кадры

В Исландии произошло мощное извержение вулкана — впечатляющие кадры
На юге-западе Исландии, на территории полуострова Рейкьянес, произошло извержение вулкана после серии мощных землетрясений. Около четырех тысяч жителей портового населенного пункта Гриндавик были эвакуированы
Об этом сообщает BBC.
Извержение вулкана в Исландии — детали
По данным исландской метеорологической службы, извержение началось в 22:17 по местному времени, в 4 км к северо-востоку от Гриндавика. Отмечается, что землетрясение перемещалось в направлении города.
В вулкане образовалась трещина длиной приблизительно 3,5 км, из которой лава вытекает со скоростью 100-200 кубических метров в секунду, уточнили в ведомстве.
По информации исландской метеорологической службы, объем лавы, вытекающей из этой трещины, значительно превышает объемы лавы при предыдущих извержениях на Рейкьянесе за последние годы.
Откуда можно посмотреть на извержение вулкана
Для оценки точного местоположения и масштаба извержения, вертолет береговой охраны направлен в зону происшествия. Извержение видно из Рейкьявика, который расположен примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.
Один из свидетелей событий в городе рассказал, что половина неба в сторону Гриндавика окрашена в красный цвет, в воздухе видны клубы дыма, а полиция призывает граждан держаться подальше от этой зоны.
Напомним, на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. С юго-восточного кратера вулкана бил фонтан лавы — пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.
Также мы писали, что у побережья японского острова Иводзима произошло подводное извержение вулкана. Большие куски камня и застывшей магмы вышли на поверхность, что привело к образованию нового острова в Тихом океане.
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