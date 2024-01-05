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В Індонезії зіткнулися потяги — є загиблі та постраждалі

5 січня 2024 07:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Потяги зіткнулися в Індонезії - є загиблі та поранені
Зіткнення поїздів до Індонезії. Фото: kompas.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Два пасажирські потяги зіткнулися на острові Ява (Індонезія) між станціями Чікаленгка та Хаурпугур. Внаслідок аварії загинуло троє людей.

Про це повідомляє Kompas TV.

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Повідомляється, що зіткнення поїздів сталося о 06:30 за місцевим часом внаслідок пригоди загинули троє співробітників залізниці: водій поїзда, його помічник і один із працівників поїзда.

За словами представника місцевої служби порятунку та пошуку, команда рятувальників надала допомогу безлічі постраждалих. При цьому він зазначив, що кількість травмованих не менше десяти, можливо, і більша.

Відеоматеріали, опубліковані телеканалом, показують, що кілька вагонів вийшли з ладу і пасажири намагаються витягти свої речі з-під уламків.

Також повідомляється, що на місце події була направлена спецтехніка, також на місці аварії присутні поліцейські й здійснюється евакуація людей.

Телеканал вказує, що інші поїзди тимчасово прямуватимуть по обхідному маршруту, що може збільшити час у дорозі приблизно на 2-3 години.

Индонезия
Зіткнення поїздів до Індонезії. Фото: chinadaily.com.cn

Нагадаємо, що в індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.

Окрім того, на залізниці Рязані (Росія) сталася серйозна аварія. З рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда

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