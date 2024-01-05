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В Индонезии столкнулись поезда — есть погибшие и пострадавшие

5 января 2024 07:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поезда столкнулись в Индонезии - есть погибшие и раненые
Столкновение поездов в Индонезии. Фото: kompas.tv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Два пассажирских поезда столкнулись на острове Ява (Индонезия) между станциями Чикаленгка и Хаурпугур. В результате аварии погибло трое людей.

 Об этом сообщает Kompas TV.

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Сообщается, что столкновение составов произошло в 06:30 по-местному временив результате происшествия погибли трое сотрудников железной дороги: водитель поезда, его ассистент и один из работников поезда.

По словам представителя местной службы спасения и поиска, команда спасателей оказала помощь множеству пострадавших. При этом он указал, что число травмированных не менее десяти, возможно, и больше.

Видеоматериалы, опубликованные телеканалом, показывают, что несколько вагонов вышли из строя, и пассажиры пытаются извлечь свои вещи из-под обломков.

Также сообщается, что для на место происшествия была направлена спецтехника, также на месте аварии присутствуют полицейские и осуществляется эвакуация людей.

Телеканал указывает, что другие поезда временно будут следовать по обходному маршруту, что может увеличить время в пути примерно на 2-3 часа.

Индонезия
Столкновение поездов в Индонезии. Фото: chinadaily.com.cn

Напомним, что в индийском штате Андхра-Прадеш столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 50 пострадали.

Кроме того, на железной дороге Рязани (Россия) произошла серьезная авария. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда
 

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