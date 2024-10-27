В Індонезії сталося потужне виверження вулкана Марапі — відео

Виверження вулкана. Фото ілюстративне: REUTERS/Imelda Medina

В Індонезії у неділю, 27 жовтня, сталося виверження одного з найактивніших вулканів Марапі. Він щонайменше тричі викинув стовпи попелу.

Про це повідомляє AP News.

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🌋🇮🇩Mount Marapi erupted again on Sunday morning, October 27, 2024 at around 07:02 pic.twitter.com/D3LNXjcK27 — Weather monitor (@Weathermonitors) October 27, 2024

Виверження вулкана в Індонезії

Вулкан Марапі у провінції Західна Суматра відомий несподіваними виверженнями, які складно передбачити, оскільки вони не спричиняються рухом магми в глибині, який зазвичай викликає підземні поштовхи, що фіксуються на сейсмічних моніторах.

Співробітник Центру вулканології небезпеки Індонезії Ахмад Ріфанд розповів, що вулкан випустив хмари гарячого попелу на висоту 2000 метрів, які поширилися на декілька кілометрів, засипавши довколишні села і міста товстим шаром вулканічних залишків. Внаслідок цього ніхто не загинув.

Як зазначає Ріфанді, вулкан висотою близько 2900 метрів із січня перебуває на другому рівні тривоги з чотирьох можливих. Через ризик можливого виверження лави альпіністам і місцевим жителям заборонено наближатися до кратера ближче ніж на 3 кілометри.

Це виверження відбулося через п'ять місяців після того, як мусонні дощі спричинили зсуви бруду та холодної лави з гори Марапі, що призвело до розливу річок.

Нагадаємо, у липні на італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження вулкана Етна, який викинув потік лави та стовп попелу заввишки п’ять кілометрів.

Також наприкінці травня сталося виверження вулкана в Ісландії. Відомо, що дорога до міста Гріндавік була заблокована через витік лави.