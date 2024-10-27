В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Марапи — видео

Извержение вулкана. Фото иллюстративное: REUTERS/Imelda Medina

В Индонезии в воскресенье, 27 октября, произошло извержение одного из самых активных вулканов Марапи. Он как минимум трижды выбросил столбы пепла.

Об этом сообщает AP News.

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🌋🇮🇩Mount Marapi erupted again на Sunday morning, October 27, 2024 at around 07:02 pic.twitter.com/D3LNXjcK27 — Weather monitor (@Weathermonitors) Октябрь 27, 2024

Извержение вулкана в Индонезии

Вулкан Марапи в провинции Западная Суматра известен неожиданными извержениями, которые сложно предсказать, поскольку они не вызываются движением магмы в глубине, которое обычно вызывает подземные толчки, фиксируемые на сейсмических мониторах.

Сотрудник Центра вулканологии опасности Индонезии Ахмад Рифанд рассказал, что вулкан выпустил облака горячего пепла на высоту 2000 метров, которые распространились на несколько километров, засыпав близлежащие деревни и города толстым слоем вулканических остатков. В результате этого никто не погиб.

Как отмечает Рифанди, вулкан высотой около 2900 метров с января находится на втором уровне тревоги из четырех возможных. Из-за риска возможного извержения лавы альпинистам и местным жителям запрещено приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра.

Это извержение произошло через пять месяцев после того, как муссонные дожди вызвали оползни грязи и холодной лавы с горы Марапи, что привело к разливу рек.

Напомним, в июле на итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение вулкана Этна, выбросившего поток лавы и столб пепла высотой пять километров.

Также в конце мая произошло извержение вулкана в Исландии. Известно, что дорога в город Гриндавик была заблокирована из-за вытекания лавы.