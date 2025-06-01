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В Індії відбувся конкурс "Міс Світу" — на якому місці Україна

1 червня 2025 17:48
Аркадій Пастула - Редактор
Міс Світу-2025 — хто переміг та яке місце посіла українка
Представниця України Марія Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/
Аркадій Пастула - Редактор

В індійському місті Хайдарабад відбувся 72-й конкурс "Міс Світу-2025". Україна представила 20-річна киянка Марія Мельниченко. 

Про це повідомляє Marca

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Хто переміг на "Міс Світу-2025"

На конкурсі перемогла представниця Таїланду 21-річна Опал Сучату Чуангсрі. Країна вже втретє здобуває перемогу на "Міс Світу". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Опал Сучату Чуангсрі — модель та студентка Thammasat University. Вона навчається на факультеті політології та міжнародних відносин.

Переможниця конкурсу цікавиться психологією та антропологією, а також грає на укулеле.

Після перенесеної в 16 років операції з видалення доброякісної пухлини в грудях вона почала глибше цікавитися темами жіночого здоров'я.

Міс Світу-2025
Опал Сучату Чуангсрі. Фото: instagram.com/missworld/

До фіналу також увійшли:

  • Хассет Дрееж Адмассу з Ефіопії посіла друге місце;
  • третьою стала учасниця з Польщі Мая Клайда;
  • четверте місце посіла представниця Мартініки Аурель Хоакім.

На якому місці Україна

Марія Мельниченко гідно представила Україну та посіла місце у топ-8.

"Досі не вірю, що це кажу, але я гідно увійшла в топ-8 серед 108 країн на конкурсі "Міс Світу". Це найвищий результат України за всю історію участі в цьому конкурсі. І я не можу повірити, що саме мені випала честь його створити. Дякую кожному, хто вірив у мене, навіть тоді, коли я сама вагалася. Дякую собі — за силу не зламатися, за рішучість і серце, яке ніколи не здавалося", — наголосила українка.

Марія Мельниченко навчається на четвертому курсі Державного податкового університету в Ірпені за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування.

Окрім навчання, вона активно розвивається у модельному бізнесі.

Нагадаємо, Мельниченко активно підтримує благодійні ініціативи та допомагає українським військовим.

А у 2024 році на конкурсі перемогла Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії. Тоді змагалися 120 учасниць.

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