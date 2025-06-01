Мисс Мира-2025 — кто победил и какое место заняла украинка

Представительница Украины Мария Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/

В индийском городе Хайдарабад состоялся 72-й конкурс "Мисс Мира-2025". Украину представила 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко.

Об этом сообщает Marca.

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На конкурсе победила представительница Таиланда 21-летняя Опал Сучату Чуангсри. Страна уже в третий раз одерживает победу на "Мисс Мира".

Опал Сучату Чуангсри — модель и студентка Thammasat University. Она учится на факультете политологии и международных отношений.

Победительница конкурса интересуется психологией и антропологией, а также играет на укулеле.

После перенесенной в 16 лет операции по удалению доброкачественной опухоли в груди она начала глубже интересоваться темами женского здоровья.

Опал Сучату Чуангсри. Фото: instagram.com/missworld/

В финал также вошли:

Хассет Дрееж Адмассу из Эфиопии заняла второе место;

третьей стала участница из Польши Майя Клайда;

четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

На каком месте Украина

Мария Мельниченко достойно представила Украину и заняла место в топ-8.

"До сих пор не верю, что это говорю, но я достойно вошла в топ-8 среди 108 стран на конкурсе "Мисс Мира". Это самый высокий результат Украины за всю историю участия в этом конкурсе. И я не могу поверить, что именно мне выпала честь его создать. Спасибо каждому, кто верил в меня, даже тогда, когда я сама колебалась. Спасибо себе — за силу не сломаться, за решительность и сердце, которое никогда не сдавалось", — подчеркнула украинка.

Мария Мельниченко учится на четвертом курсе Государственного налогового университета в Ирпене по специальности финансы, банковское дело и страхование.

Кроме учебы, она активно развивается в модельном бизнесе.

Напомним, Мельниченко активно поддерживает благотворительные инициативы и помогает украинским военным.

А в 2024 году на конкурсе победила Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Тогда соревновались 120 участниц.