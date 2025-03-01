Ілон Маск знову став батьком, ім'я сина — Селдон Лікург

Винахідник Ілон Маск. Фото: Shutterstock.com

Американський мільярдер, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову став батьком. У винахідника народилася 14-та дитина.

Про це стало відомо із повідомлення обраниці Маска, директорки з операцій та спеціальних проєктів у компанії Neuralink Шівон Зіліс у соцмережі Х.

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Як назвали дитину

У дописі Зіліс розповіла, що вони з 53-річним бізнесменом стали батьками хлопчика, якого назвали Селдоном Лікургом.

Жінка не стала розкривати подробиць про народження малюка й не опублікувала його фото, але емоційно висловила своє захоплення сином, назвавши його "справжнім богатирем із золотим серцем".

Маск відреагував на допис коротким, але зворушливим коментарем, залишивши емодзі у вигляді серця.

"Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії, ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно", — написала Зіліс.

Повідомлення Зіліс у Х

Раніше ми писали, що американський репер Каньє Вест (Ye) несподівано пригадав свою дружбу із мільярдером Ілоном Маском.

Також Маск спрогнозував, що штучний інтелект з часом перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважається зараз.