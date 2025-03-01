Ілон Маск знову став батьком, ім'я сина — Селдон Лікург

В Ілона Маска народилася 14-та дитина — як назвали
Американський мільярдер, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову став батьком. У винахідника народилася 14-та дитина.
Про це стало відомо із повідомлення обраниці Маска, директорки з операцій та спеціальних проєктів у компанії Neuralink Шівон Зіліс у соцмережі Х.
Як назвали дитину
У дописі Зіліс розповіла, що вони з 53-річним бізнесменом стали батьками хлопчика, якого назвали Селдоном Лікургом.
Жінка не стала розкривати подробиць про народження малюка й не опублікувала його фото, але емоційно висловила своє захоплення сином, назвавши його "справжнім богатирем із золотим серцем".
Маск відреагував на допис коротким, але зворушливим коментарем, залишивши емодзі у вигляді серця.
"Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії, ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно", — написала Зіліс.
Раніше ми писали, що американський репер Каньє Вест (Ye) несподівано пригадав свою дружбу із мільярдером Ілоном Маском.
Також Маск спрогнозував, що штучний інтелект з часом перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважається зараз.
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