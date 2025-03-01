Илон Маск снова стал отцом, имя сына — Селдон Ликург

Изобретатель Илон Маск. Фото: Shutterstock.com

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал отцом. У изобретателя родился 14-й ребенок.

Об этом стало известно из сообщения избранницы Маска, директора по операциям и специальным проектам в компании Neuralink Шивон Зилис в соцсети Х.

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Как назвали ребенка

В заметке Зилис рассказала, что они с 53-летним бизнесменом стали родителями мальчика, которого назвали Селдоном Ликургом.

Женщина не стала раскрывать подробностей о рождении малыша и не опубликовала его фото, но эмоционально выразила свое восхищение сыном, назвав его "настоящим богатырем с золотым сердцем".

Маск отреагировал на сообщение коротким, но трогательным комментарием, оставив эмодзи в виде сердца.

"Обсудили с Илоном, и в день рождения нашей красавицы Аркадии, мы решили, что лучше будет непосредственно сообщить о появлении нашего замечательного и невероятного сына Селдона Ликурга. Настоящий богатырь с большим золотым сердцем. Люблю его очень сильно", — написала Зилис.

Сообщение Зилис в Х

Ранее мы писали, что американский рэпер Канье Уэст (Ye) неожиданно вспомнил свою дружбу с миллиардером Илоном Маском.

Также Маск спрогнозировал, что искусственный интеллект со временем превзойдет способности человека гораздо раньше, чем считается сейчас.