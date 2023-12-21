В Європейській солідарності прокоментували отримання Порошенком грошей від Угорщини

П'ятий президент України Петро Порошенко. Фото: Європейська солідарність

В партії "Європейська солідарність" прокоментували отримання п'ятим президентом України Петром Порошенком коштів з Угорщини. Там зазначили, що з метою акумуляції коштів на численні проєкти з підтримки Збройних сил України Порошенко самостійно не займається розміщенням коштів.

Про це повідомили у Європейській солідарності.

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"У зв’язку з тим, що влада через підконтрольні олігархічні ЗМІ та анонімні телеграм-канали поширює маніпулятивну, вирвану з контексту інформацію щодо Петра Порошенка, повідомляємо: з метою акумуляції коштів на численні проєкти з підтримки ЗСУ, Петро Порошенко самостійно не займається розміщенням коштів, а для збільшення ефективності використання ресурсів залучені незалежні професійні радники, які займаються придбанням державних і корпоративних цінних паперів в Україні і за кордоном", — говориться у повідомленні.

В "Європейській солідарності" зазначили, що ці особи є незалежними інвестиційними керуючими, які самостійно приймають фінансові рішення і формують портфель таких інвестицій, диверсифікуючи ризики.

У заяві партії також підкреслюється, що "...більше 90% вкладається в Україні в українські цінні папери — таким чином Порошенко кредитує бюджет України з усіма його оборонними і соціальними видатками".

"За останній час відповідні прибутки від цих паперів були отримані зі США, Великої Британії, Франції, Угорщини тощо, про що відразу було повідомлено НАЗК у встановлений законом спосіб", — йдеться в заяві.

Кошти Порошенка для ЗСУ

Також в "ЄС" додали, що як правило ефективність використання коштів Фондом Порошенка на підтримку ЗСУ є вищою, ніж витрати з держбюджету. В партії зазначили, що про це повідомляють самі військові.

"А тим, хто займається політиканством і спекулює на публічно і прозоро задекларованих доходах від цінних паперів з Угорщини, радимо зосередитися на забезпеченні армії, боротьбі з корупцією та власних провалах, у тому числі й у вибудовуванні стосунків із Будапештом, які загрожують втратою перспективи початку переговорів з ЄС", — наголосили в партії Порошенка.

Реакція "Європейської солідарності". Фото: скриншот

Реакція "Європейської солідарності". Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у 2023 році п'ятий президент України Петро Порошенко отримував кошти від Міністерства фінансів Угорщини. При цьому у пресслужбі експрезидента не пояснюють, за що лідер "Європейської солідарності" отримував гроші.