В Европейской солидарности прокомментировали получение Порошенко денег от Венгрии

Пятый президент Украины Петр Порошенко. Фото: Европейская солидарность

В партии Европейская солидарность прокомментировали получение пятым президентом Украины Петром Порошенко средств из Венгрии. Там отметили, что с целью аккумуляции средств на многочисленные проекты поддержки Вооруженных сил Украины Порошенко самостоятельно не занимается размещением средств.

Об этом сообщили в Европейской солидарности.

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"В связи с тем, что власти через подконтрольные олигархические СМИ и анонимные телеграмм-каналы распространяют манипулятивную, вырванную из контекста информацию о Петре Порошенко, сообщаем: с целью аккумуляции средств на многочисленные проекты по поддержке ВСУ, Петр Порошенко самостоятельно не занимается размещением средств , а для увеличения эффективности использования ресурсов привлечены независимые профессиональные советники, которые занимаются приобретением государственных и корпоративных ценных бумаг в Украине и за рубежом", — говорится в сообщении.

В Европейской солидарности отметили, что эти лица являются независимыми инвестиционными управляющими, самостоятельно принимающими финансовые решения и формирующими портфель таких инвестиций, диверсифицируя риски.

В заявлении партии также подчеркивается, что "...более 90% вкладывается в Украину, в украинские ценные бумаги — таким образом Порошенко кредитует бюджет Украины со всеми его оборонными и социальными расходами".

"За последнее время соответствующие доходы от этих бумаг были получены из США, Великобритании, Франции, Венгрии и т.д., о чем сразу было уведомлено НАПК установленным законом способом", — говорится в заявлении.

Средства Порошенко для ВСУ

Также в "ЕС" добавили, что как правило эффективность использования средств Фондом Порошенко на поддержку ВСУ выше, чем расходы из госбюджета. В партии отметили, что об этом сообщают сами военные.

А тем, кто занимается политиканством и спекулирует на публично и прозрачно задекларированных доходах от ценных бумаг из Венгрии, советуем сосредоточиться на обеспечении армии, борьбе с коррупцией и собственных провалах, в том числе и в выстраивании отношений с Будапештом, которые угрожают потерей перспективы начала переговоров с ЕС", — подчеркнули в партии Порошенко.

Реакция "Европейской солидарности". Фото: скриншот

Реакция "Европейской солидарности". Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в 2023 году пятый президент Украины Петр Порошенко получал средства от Министерства финансов Венгрии. При этом в пресс-службе экспрезидента не объясняют, за что лидер "Европейской солидарности" получал деньги.