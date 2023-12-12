Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ЄС хочуть передати Україні прибутки від замороження російських активів — про яку суму йдеться arrow

В ЄС хочуть передати Україні прибутки від замороження російських активів — про яку суму йдеться

12 грудня 2023 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЄС хочуть передати Україні прибутки від замороження російських активів — про яку суму йдеться
Прапори ЄС і України. Фото: Сepa
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз запропонує використовувати заморожені російські активи для фінансування потреб України. Таким чином планується зібрати 15 мільярдів євро.

Про це повідомило видання Financial Times. Також про це "Голосу Америки" розповіли у Єврокомісії.

Читайте також:

ЄС передасть Україні 15 мільярдів євро

"Ми працюємо над тим, щоб мобілізовані російські активи також могли бути використані на користь України", — повідомила у коментарі Голосу Америки речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

ЄС має намір використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Росії у Європі (загальною вартістю близько 300 мільярдів доларів), для надання фінансової допомоги Україні.

Така схема, пише FT, має на меті зібрати до 15 мільярдів євро.

"Важливо подивитися, як ми можемо використати російські знерухомлені активи та доходи від цих знерухомлених активів для підтримки України", — сказав газеті виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Для того, щоб план спрацював і гроші потрапили до Києва, потрібна одноголосна підтримка країн-членів ЄС.

Коли Україні нададуть кошти

На саміті 14-15 грудня у Брюсселі країни-члени ЄС вирішуватимуть подальшу долю євроінтеграційного процесу для України, а також її фінансової підтримки.

У разі позитивного для України рішення, прибуток від російських активів буде перераховано до спільного бюджету ЄС для подальшої підтримки України.

Раніше ми повідомляли, що Україні як державі-кандидатці на вступ до Європейського союзу необхідно тверезо розуміти обсяг завдань щодо протидії корупції і працювати на перспективу. Наша держава вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі