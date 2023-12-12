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В ЕС хотят передать Украине доходы от заморозки российских активов — о какой сумме идет речь

12 декабря 2023 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ЕС хотят передать Украине доходы от заморозки российских активов — о какой сумме идет речь
Флаги ЕС и Украины. Фото: Сепа
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский Союз будет предлагать использовать замороженные российские активы для финансирования потребностей Украины. Таким образом, планируется собрать 15 миллиардов евро.

Об этом сообщило издание Financial Times. Также об этом "Голосу Америки" рассказали в Еврокомиссии.

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"Мы работаем над тем, чтобы мобилизованные российские активы также могли быть использованы в пользу Украины", — сообщила в комментарии Голоса Америки представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро.

ЕС намерен использовать прибыль, полученную от замороженных активов России в Европе (общей стоимостью около 300 миллиардов долларов), для предоставления финансовой помощи Украине.

Такая схема, пишет FT, намерена собрать до 15 миллиардов евро.

"Важно посмотреть, как мы можем использовать российские обездвиженные активы и доходы от этих обездвиженных активов для поддержки Украины", — сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Для того чтобы план сработал и деньги попали в Киев, нужна единогласная поддержка стран-членов ЕС.

Когда Украине предоставят средства

На саммите 14-15 декабря в Брюсселе страны-члены ЕС будут решать дальнейшую судьбу евроинтеграционного процесса для Украины и ее финансовой поддержки.

В случае положительного для Украины решения, прибыль от российских активов будет перечислена в общий бюджет ЕС для дальнейшей поддержки Украины.

Ранее мы сообщали, что Украине как государству-кандидатцу на вступление в Европейский союз необходимо здраво понимать объем задач по противодействию коррупции и работать на перспективу. Наше государство уже создало институты по борьбе с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.

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