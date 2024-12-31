Десятирічний хлопчик знайшов унікальний християнський артефакт у Єрусалимі — фото

Знайдений унікальний християнський артефакт. Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

В Єрусалимі десятирічний хлопчик знайшов унікальний християнський артефакт. Йому може бути до двох століть.

Про це повідомляє Newsweek.

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Християнський артефакт

Нехорай Нір знайшов артефакт під час шкільної екскурсії до Ейн-Карему — історичного села, розташованого на захід від Єрусалиму.

Село є важливим у християнстві, оскільки за традицією вважається місцем народження Іоанна Хрестителя. Воно також пов'язане з подією, описаною в Новому Завіті, відомою як "Об'явлення", коли Діва Марія зустріла свою кузину Єлизавету, яка тоді була вагітна Іоанном Хрестителем. У селі розташовані церкви, присвячені цим подіям.

Знайдений артефакт — це хрестоподібний кулон, інкрустований крихітними шматочками скла та різнокольоровими дорогоцінними каменями.

Знайдений унікальний християнський артефакт.

Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

"Ми збирали їстівні рослини, і я з подивом побачив на схилі піді мною прекрасний червоний гранат, що лежав на землі. Я побіг підняти його і виявив всередині черв'яка, тому неохоче поклав його на землю — але на зворотному шляху на пагорб я раптом побачив різнокольоровий предмет, що блищав у багнюці. Я витягнув його і відразу ж дуже зрадів", — розповів Нір.

Хоча артефакт не вважається антикваріатом за законом, оскільки йому від 100 до 200 років, він є "унікальним" об'єктом.

Метод виготовлення вимагав високої майстерності, коли скло та дорогоцінні камені розміщувались з великою точністю для створення бажаних візерунків.

Ця техніка, відома як мікромозаїка, була розроблена в Римі близько 1 800 року або трохи раніше і залишалася популярною до початку 20 століття. Експерти припускають, що кулон міг належати християнському паломнику, який відвідав Ейн-Карем.

Нагадаємо, на узбережжі Дунаю археолог виявив бронзовий виріб у формі шишки. Відомо, що стародавні мешканці Причорномор'я використовували його як гроші.

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