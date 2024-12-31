Десятилетний мальчик нашел уникальный христианский артефакт в Иерусалиме — фото

Найденный уникальный христианский артефакт. Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

В Иерусалиме десятилетний мальчик нашел уникальный христианский артефакт. Ему может быть до двух веков.

Об этом сообщает Newsweek.

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Христианский артефакт

Нехорай Нир нашел артефакт во время школьной экскурсии в Эйн-Карем — историческое село, расположенное к западу от Иерусалима.

Село является важным в христианстве, поскольку по традиции считается местом рождения Иоанна Крестителя. Оно также связано с событием, описанным в Новом Завете, известным как "Откровение", когда Дева Мария встретила свою кузину Елизавету, которая тогда была беременна Иоанном Крестителем. В селе расположены церкви, посвященные этим событиям.

Найденный артефакт — это крестообразный кулон, инкрустированный крошечными кусочками стекла и разноцветными драгоценными камнями.

Найденный уникальный христианский артефакт. Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

"Мы собирали съедобные растения, и я с удивлением увидел на склоне подо мной прекрасный красный гранат, лежавший на земле. Я побежал поднять его и обнаружил внутри червяка, поэтому неохотно положил его на землю — но на обратном пути на холм я вдруг увидел разноцветный предмет, блестевший в грязи. Я вытащил его и сразу же очень обрадовался", — рассказал Нир.

Хотя артефакт не считается антиквариатом по закону, поскольку ему от 100 до 200 лет, он является "уникальным" объектом.

Метод изготовления требовал высокого мастерства, когда стекло и драгоценные камни размещались с большой точностью для создания желаемых узоров.

Эта техника, известная как микромозаика, была разработана в Риме около 1 800 года или чуть раньше и оставалась популярной до начала 20 века. Эксперты предполагают, что кулон мог принадлежать христианскому паломнику, посетившему Эйн-Карем.

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