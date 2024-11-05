В Генштабі підтвердили збої в роботі смартфонів під час тривог

Повітряна тривога у смартфоні. Фото: РБК-Україна

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили збої в роботі мобільних телефонів під час тривог. Це пов'язано з проблемами у роботі системи координат супутникової навігації GPS.

Про це говориться на сторінці Генштабу у Telegram у вівторок, 5 листопада.

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Збої у роботі смартфонів під час тривог

Проблеми у роботі мобільних телефонів під час тривог пов’язані із засобами підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Вони використовуються для підвищення ефективності знищення ворожих цілей.

Доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабу ЗСУ.

Попередження від Генштабу. Фото: скриншот

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