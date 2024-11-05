Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Генштабі підтвердили збої в роботі смартфонів під час тривог arrow

В Генштабі підтвердили збої в роботі смартфонів під час тривог

5 листопада 2024 18:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Генштабі підтвердили збої в роботі смартфонів під час тривог
Повітряна тривога у смартфоні. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили збої в роботі мобільних телефонів під час тривог. Це пов'язано з проблемами у роботі системи координат супутникової навігації GPS.

Про це говориться на сторінці Генштабу у Telegram у вівторок, 5 листопада.

Читайте також:

Збої у роботі смартфонів під час тривог

Проблеми у роботі мобільних телефонів під час тривог пов’язані із засобами підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Вони використовуються для підвищення ефективності знищення ворожих цілей.

Доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. 
Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабу ЗСУ.

проблеми зі смартфонами
Попередження від Генштабу. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що застосунок для військових Армія+ отримав важливе оновлення. Туди додали п'ять нових електронних рапортів, які стосуються різних етапів проходження служби військовозобов'язаними.

Нову версію застосунку Армія+ можна завантажити лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку

смартфон Генштаб ЗСУ ЗСУ небезпека повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Новина з фото

19:22 5 найкращих бюджетних смартфонів — який обрати у 2024 році

19:17 Де офіційно купити дрова з документами і коли це краще робити

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Text

12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі