В Генштабе подтвердили сбои в работе смартфонов во время тревог
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили сбои в работе мобильных телефонов во время тревог. Это связано с проблемами в работе системы координат спутниковой навигации GPS.
Об этом говорится на странице Генштаба в Telegram во вторник, 5 ноября.
Сбои в работе смартфонов во время тревог
Проблемы в работе мобильных телефонов во время тревог связаны со средствами замены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). Они используются для повышения эффективности уничтожения враждебных целей.
Целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность системы спутниковой навигации может нарушаться.
"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени.
Учитывая это, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", — пояснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генштабе ВСУ.
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