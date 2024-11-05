В Генштабе подтвердили сбои в работе смартфонов во время тревог

Воздушная тревога в смартфоне. Фото: РБК-Украина

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили сбои в работе мобильных телефонов во время тревог. Это связано с проблемами в работе системы координат спутниковой навигации GPS.

Об этом говорится на странице Генштаба в Telegram во вторник, 5 ноября.

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Проблемы в работе мобильных телефонов во время тревог связаны со средствами замены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). Они используются для повышения эффективности уничтожения враждебных целей.

Целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность системы спутниковой навигации может нарушаться.

"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени.

Учитывая это, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", — пояснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генштабе ВСУ.

Предупреждение от Генштаба. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что приложение для военных Армия+ получило важное обновление. Туда добавили пять новых электронных рапортов, относящихся к разным этапам прохождения службы военнообязанными.

Новую версию приложения Армия+ можно загрузить только в Play Market и App Store. Ссылки также доступны на официальной странице приложения.