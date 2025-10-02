На Дніпропетровщині ліквідували пожежу після атаки дронів РФ

В ДСНС показали наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область
Увечері Дніпропетровщина знову опинилася під ударом ворожих дронів. Цього разу атаки зазнала Покровська громада Синельниківського району, куди окупанти спрямували кілька безпілотників.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
Унаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку, а також зайнялися два легкові автомобілі, що були поруч. Вогонь швидко поширився, проте рятувальники оперативно прибули на місце події та взяли ситуацію під контроль.
До гасіння залучили 10 працівників ДСНС і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Після кількох годин роботи загоряння було повністю ліквідоване.
Нагадаємо, також рятувальники ліквідували пожежу у Бучі Київської області, де загорівся закритий санаторій.
Вчора, 1 жовтня, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!