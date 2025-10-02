Відео
Головна Новини дня В ДСНС показали наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область

В ДСНС показали наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 09:15
На Дніпропетровщині ліквідували пожежу після атаки дронів РФ
Пожежа в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України

Увечері Дніпропетровщина знову опинилася під ударом ворожих дронів. Цього разу атаки зазнала Покровська громада Синельниківського району, куди окупанти спрямували кілька безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Читайте також:

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину

Унаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку, а також зайнялися два легкові автомобілі, що були поруч. Вогонь швидко поширився, проте рятувальники оперативно прибули на місце події та взяли ситуацію під контроль.

null
Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
null
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

До гасіння залучили 10 працівників ДСНС і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Після кількох годин роботи загоряння було повністю ліквідоване.

Нагадаємо, також рятувальники ліквідували пожежу у Бучі Київської області, де загорівся закритий санаторій. 

Вчора, 1 жовтня, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу.

пожежа ДСНС Дніпропетровська область обстріли війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
