На Дніпропетровщині ліквідували пожежу після атаки дронів РФ

Пожежа в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України

Увечері Дніпропетровщина знову опинилася під ударом ворожих дронів. Цього разу атаки зазнала Покровська громада Синельниківського району, куди окупанти спрямували кілька безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину

Унаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку, а також зайнялися два легкові автомобілі, що були поруч. Вогонь швидко поширився, проте рятувальники оперативно прибули на місце події та взяли ситуацію під контроль.

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

До гасіння залучили 10 працівників ДСНС і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Після кількох годин роботи загоряння було повністю ліквідоване.

Нагадаємо, також рятувальники ліквідували пожежу у Бучі Київської області, де загорівся закритий санаторій.

Вчора, 1 жовтня, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу.