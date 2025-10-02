На Днепропетровщине ликвидировали пожар после атаки дронов РФ

В ГСЧС показали последствия атаки России на Днепропетровщину
Вечером Днепропетровщина снова оказалась под ударом вражеских дронов. На этот раз атаке подверглась Покровская громада Синельниковского района, куда оккупанты направили несколько беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Последствия атаки России на Днепропетровскую область
В результате попадания возник пожар в жилом доме, а также загорелись два легковых автомобиля, которые были рядом. Огонь быстро распространился, однако спасатели оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль.
К тушению привлекли 10 работников ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники. После нескольких часов работы возгорание было полностью ликвидировано.
Напомним, также спасатели ликвидировали пожар в Буче Киевской области, где загорелся закрытый санаторий.
Вчера, 1 октября, в Днепре возросло количество пострадавших в результате массированного обстрела.
