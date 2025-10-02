На Днепропетровщине ликвидировали пожар после атаки дронов РФ

Пожар в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины

Вечером Днепропетровщина снова оказалась под ударом вражеских дронов. На этот раз атаке подверглась Покровская громада Синельниковского района, куда оккупанты направили несколько беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Последствия атаки России на Днепропетровскую область

В результате попадания возник пожар в жилом доме, а также загорелись два легковых автомобиля, которые были рядом. Огонь быстро распространился, однако спасатели оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

К тушению привлекли 10 работников ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники. После нескольких часов работы возгорание было полностью ликвидировано.

Напомним, также спасатели ликвидировали пожар в Буче Киевской области, где загорелся закрытый санаторий.

Вчера, 1 октября, в Днепре возросло количество пострадавших в результате массированного обстрела.