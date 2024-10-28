Розмінування деокупованих територій Донеччини — в ДСНС показали кадри роботи

Розмінування звільнених від окупації територій. Фото: скриншот

У Краматорському районі Донеччини активно проводиться розмінування звільнених від окупації територій, які постраждали від бойових дій. В Державній службі надзвичайних ситуацій показали кадри роботи саперів та машини GSC-200.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 28 жовтня.

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Поблизу села Долина піротехніки Служби порятунку використовують сучасну машину механізованого розмінування GSC-200. Ця спеціалізована техніка допомагає знижувати ризики для самих саперів, а також забезпечує більшу безпеку для місцевого населення.

"Завдяки використанню сучасної машини механізованого розмінування GSC-200, піротехніки Служби порятунку ефективно очищають території поблизу села Долина, зменшуючи ризики для рятувальників та місцевого населення", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, в Сарненському районі Рівненської області в гаражі однієї з родин вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинули батько та син.

Також ми писали, що речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що один день бойових дій — це приблизно місяць розмінування. За його словами, цей процес триватиме дуже довго.