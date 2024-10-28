Разминирование деоккупированных территорий Донбасса — в ГСЧС показали кадры работы

Разминирование освобожденных от оккупации территорий. Фото: скриншот

В Краматорском районе Донбасса активно проводится разминирование освобожденных от оккупации территорий, пострадавших от боевых действий. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали кадры работы саперов и машин GSC-200.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 28 октября.

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Вблизи села Долина пиротехники Службы спасения используют современную машину механизированного разминирования GSC-200. Эта специализированная техника помогает снижать риски для саперов, а также обеспечивает большую безопасность для местного населения.

"Благодаря использованию современной машины механизированного разминирования GSC-200, пиротехники Службы спасения эффективно очищают территории вблизи села Долина, уменьшая риски для спасателей и местного населения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сарненском районе Ровенской области в гараже одного из семей взорвалась граната. В результате инцидента погибли отец и сын.

Также мы писали, что представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что один день боевых действий — это примерно месяц разминирования. По его словам, этот процесс будет длиться очень долго.