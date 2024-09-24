Обстріл Запоріжжя 23 вересня — в ДСНС показали наслідки

Працівники ДСНС рятують собаку в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники ДСНС України показали кадри з ліквідації наслідків від російського удару по Запоріжжю, які окупанти завдали 23 вересня. Ворожий снаряд поцілив у приватний житловий сектор.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Запоріжжя.

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Від російського масованого авіаудару по Запоріжжю ввечері, 23 вересня, є жертви — загинув чоловік, а четверо отримали поранення, двоє з яких це діти. Окупанти атакували місто впродовж двох годин.

Працівники ДСНС на місці прильоту. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятівники розбирають завали. Фото: ДСНС Запоріжжя

Росія атакувала у Запоріжжі приватний сектор. Внаслідок цього є руйнування в одному з будинків, один з яких повністю знищений.

Рятувальники знайшли тварину під час розбору завалів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді, а також на відкритій території та у гаражі. Також волонтерам вдалося вивести зі зруйнованого будинку собаку та передали його сусідам.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 67 рятувальників та 13 одиниць техніки. Наразі там працюють поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Нагадаємо, про атаку на обласний центр повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, який заявив що РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури.

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами ще від ранку 23 вересня. Внаслідок ранкової атаки постражало 17 осіб.